VIDEO – Sassuolo-Cagliari 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Cagliari, anticipo mattutino della trentasettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



DOPPIO VERDETTO – Sassuolo-Cagliari 0-2 nell’anticipo mattutino della trentasettesima giornata di Serie A. Il Cagliari si prende la salvezza e porta in trionfo Claudio Ranieri. Lo fa nel giorno in cui il Sassuolo retrocede, con l’aritmetica arrivata qualche ora dopo per i risultati delle partite delle 15. Subito un rischio, con l’emblema della stagione imbarazzante dei neroverdi: Ruan Tressoldi, che con un liscio tragicomico dà campo a Gianluca Lapadula sul quale poi affonda l’intervento con il contrasto giudicato regolare dall’arbitro. La partita rimane in bilico fino a metà ripresa, poi Ranieri azzecca la mossa: dentro Matteo Prati. Che, quattro minuti più tardi, sblocca la situazione risolvendo una mischia in area su assist arretrato di Alberto Dossena. È il suo primo gol in Serie A, al 71′ della penultima giornata, ed è decisivo. La stagione da incubo del Sassuolo si conferma al 90′, con Marash Kumbulla che manca l’intervento e poi prende in pieno Lapadula: stavolta il rigore arriva. Lo trasforma lo stesso italo-peruviano, per lo 0-2 al 91′ che chiude i conti. Poco dopo espulso Matheus Henrique per proteste.

SASSUOLO-CAGLIARI – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Sassuolo-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.