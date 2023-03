VIDEO – Salernitana-Bologna 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Bologna, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



BOTTA E RISPOSTA – Salernitana-Bologna 2-2 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Alla Salernitana non basta il gol lampo, perché il Bologna reagisce subito. Sei minuti e mezzo e, su calcio d’angolo battuto corto per Antonio Candreva dalla destra, sul primo palo arriva il colpo di testa vincente di Lorenzo Pirola. Per il difensore prodotto del vivaio dell’Inter si tratta del primo centro in Serie A. Dopo un pallonetto di Pasquale Mazzocchi bloccato da Lukasz Skorupski c’è il pareggio, con cross da sinistra e deviazione di Lewis Ferguson. Al 64′ mischia in area del Bologna, palla a Boulaye Dia e il suo destro complice un tocco di un avversario finisce in rete. Anche qui non basta, perché al 73′ su angolo il colpo di testa di Charalampos Lykogiannis vale il 2-2. A due minuti e mezzo dal 90′ potrebbe vincerla Junior Sambia, non inquadra la porta dopo uscita rivedibile di Skorupski.

Video con gli highlights di Salernitana-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.