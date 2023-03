Montolivo: «Tifo Inter schierato contro Inzaghi, ma ha portato trofei»

Inzaghi martedì sera a Porto si è sfogato per il trattamento a lui riservato, segnalando quello che ha fatto in questo suo anno e mezzo da allenatore dell’Inter. Montolivo, ospite di Players Only su DAZN, è d’accordo con lui.

NO AL CAMBIO – Riccardo Montolivo non vede molto di meglio di Simone Inzaghi: «Chi prendi? Per prendere un allenatore migliore devi spendere tanti soldi. Se pensi di sostituirlo per far vincere l’Inter in futuro devi prendere una scommessa, quindi c’è un dubbio. Antonio Conte ha un carattere completamente diverso da quello di Inzaghi. Il tifo si è schierato e difficilmente si schiera, ma contro un allenatore che ha portato dei trofei».