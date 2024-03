VIDEO – Lazio-Juventus 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Juventus, posticipo pomeridiano della trentesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



DEBUTTO ALL’ULTIMO – Lazio-Juventus 1-0 nel posticipo pomeridiano della trentesima giornata di Serie A. L’esordio con la Lazio di Igor Tudor diventa perfetto quando mancano una manciata di secondi alla fine. La partita è abbastanza brutta, come spesso accaduto in stagione con la Juventus in campo. Al 20′ Valentin Castellanos liberato in area sulla destra, prende solo l’esterno della rete. In chiusura di primo tempo destro rasoterra di Federico Chiesa e Christos Mandas si salva. Così come al 52′, su cross da sinistra con deviazione nell’area piccola dell’altro esterno Andrea Cambiaso. Al 73′ Ciro Immobile, entrato nella ripresa, serve dal fondo Adam Marusic per il tiro a botta sicura deviato da Gleison Bremer. Peccato che proprio quest’ultimo prima trattenga buttando giù Mattia Zaccagni a palla lontana: sarebbe rigore, il VAR se lo perde. L’arbitro dà tre minuti di recupero e a undici secondi dalla fine arriva il gol partita: Mattéo Guendouzi ha spazio per crossare, Nikola Sekulov entrato da poco (all’esordio) si perde Marusic e il suo colpo di testa vale tre punti.

LAZIO-JUVENTUS – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Lazio-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.