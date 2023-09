VIDEO – Juventus-Lecce 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Lecce, anticipo della sesta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



POCO E NIENTE – Juventus-Lecce 1-0 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Con il minimo sforzo, ossia con una prestazione brutta in una partita scadente, la Juventus ritrova la vittoria. Lo fa levando l’imbattibilità al Lecce, che si era presentato a Torino davanti in classifica ma non ha fatto nemmeno un tiro in porta. Primo tempo di rara bruttezza, con una sola occasione per Federico Chiesa (27′) che si libera bene in area ma di sinistro manda di poco a lato. All’intervallo copiosi i fischi da parte dello Stadium. Match che si sblocca al 57′, con controcross e sponda di Adrien Rabiot per il tap-in da due passi di Arkadiusz Milik. A inizio azione, su calcio d’angolo peraltro contestato dal Lecce, c’è un tocco di mano di Daniele Rugani ma il VAR non può intervenire perché il rinvio della difesa salentina aveva fatto iniziare una nuova azione. La Juventus gestisce l’1-0 senza rischiare, facendosi bastare il vantaggio minimo. Anche perché gli ospiti creano zero e Mohamed Kaba nel recupero prende il doppio giallo per una discutibile simulazione.

Video con gli highlights di Juventus-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.