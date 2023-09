Inter-Sassuolo, probabili formazioni 6ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Inter-Sassuolo in Serie A è il primo turno infrasettimanale nerazzurro in stagione e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo a tre giorni dall’ultima vittoria. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 6ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Inzaghi punta a continuare la striscia positiva a punteggio pieno anche contro Dionisi. Ecco le probabili formazioni di Inter-Sassuolo in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 36 Darmian; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 6 de Vrij, 14 Klaassen, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic, 70 A. Sanchez, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 44 Stabile, 47 Kamaté, 48 Guercio,

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Possibile turno di riposo sia per Bastoni sia per Mkhitaryan ma non per il capitano Lautaro Martinez. In difesa Darmian può trovare spazio da terzo sinistro così da fare “coppia” con Pavard braccetto destro anziché togliergli il posto, eventualmente con l’ex neroverde Acerbi preferito a de Vrij come centrale. A centrocampo occhi puntati sul grande ex Frattesi, ammesso vengano confermate le rotazioni di Inzaghi. Tornano dal 1′ Dumfries e Barella, invece sono poche le chance di Sanchez titolare nonostante l’emergenza offensiva. Il giovane Sarr completerà la panchina nerazzurra a causa della nota coperta cortissima in attacco.

Probabili formazioni Serie A: Inter-Sassuolo

SASSUOLO (4-2-3-1): 28 Cragno; 22 Toljan, 5 Erlic ©, 44 Tressoldi, 17 Matias Vina; 24 Boloca, 7 Matheus Henrique; 10 D. Berardi, 11 Bajrami, 45 Laurentié; 9 Pinamonti.

A disposizione: 25 Pegolo, 47 Consigli; 2 Missori, 3 Pedersen, 6 Racic, 8 Mulattieri, 13 G. Ferrari, 14 Obiang, 15 Ceide, 20 Castillejo, 21 Viti, 23 Volpato, 35 Lipani, 42 Thorstvedt, 92 Defrel.

Allenatore: Alessio Dionisi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibile e/o non convocato: 19 A. Alvarez.

Altri giocatori: 33 Theiner, 34 Scacchetti; 31 F. Russo, 32 Leone.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Consigli è praticamente recuperato ma in porta Cragno per ora è favorito. Tressoldi in vantaggio su Viti al centro della difesa, mentre Pedersen insidia Matias Vina per agire da terzino sinistro. Nessun dubbio a centrocampo. Sulla trequarti più Bajrami che Thorstvedt. In attacco l’ex scelto come centravanti è Pinamonti, solo panchina per Mulattieri.