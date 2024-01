VIDEO – Juventus-Frosinone 4-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Juventus-Frosinone, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



SENZA STORIA – Juventus-Frosinone 4-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. La Juventus di coppa segna molto di più che in Serie A: dieci gol in due partite. Ne fa quattro (a zero) al Frosinone, che aveva la storica opportunità di provare a raggiungere le semifinali ma fa turnover scegliendo di lasciare fuori due dei tre prestiti proprio dalla Juventus, Enzo Barrenechea e Matias Soulé (quest’ultimo in campo solo nella ripresa). Un fallo di un altro ex bianconero, Pol Lirola, su Fabio Miretti causa un rigore che trasforma Arkadiusz Milik all’11’. È l’inizio di una serata di gloria per l’attaccante polacco, che in tutto fa tripletta. Bello il raddoppio al 38′, quando su lancio di Weston McKennie controlla da posizione defilata e di sinistro raddoppia. Facile il tris al 48′, su regalo della difesa del Frosinone con un’inguardabile costruzione dal basso: Manuel Locatelli scippa palla in area e serve a Milik un pallone solo da spingere in rete. Prima di uscire farebbe pure poker, ma è annullato per fuorigioco al momento del tiro di un compagno. Ma la Juventus trova il 4-0 subito dopo: 61′, con un altro assist di McKennie per la battuta al volo del classe 2005 Kenan Yildiz. La Juventus troverà la Lazio nelle semifinali di Coppa Italia e in Serie A tornerà a giocare solo martedì, sempre in casa contro il Sassuolo. Mentre il Frosinone scenderà in campo lunedì a Bergamo con l’Atalanta dopo quattro KO di fila.

Video con gli highlights di Juventus-Frosinone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.