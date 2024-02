VIDEO – Frosinone-Roma 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Frosinone-Roma, posticipo pomeridiano della venticinquesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Benito Stirpe.



VITTORIA DI RITORNO – Frosinone-Roma 0-3 nel posticipo pomeridiano della venticinquesima giornata di Serie A. A otto giorni dalla sconfitta contro l’Inter la Roma ritrova i tre punti in un derby regionale. Per almeno mezz’ora è un Frosinone più che positivo, con diverse occasioni e una super parata di Mile Svilar su sinistro di Matias Soulé. Il portiere giallorosso replica poco dopo su Kaio Jorge, che con la porta quasi vuota manda sul fondo la ribattuta. Ma incredibilmente al 38′ Dean Huijsen parte da centrocampo in progressione, arriva ai venti metri e con un gran destro sblocca la situazione. Per il difensore anche esultanza polemica, perché i tifosi del Frosinone non gli hanno perdonato il recente mancato trasferimento in giallazzurro. Al 71′ tiro da fuori di Bryan Cristante, non trattiene Stefano Turati e Sardar Azmoun ribadisce in rete. Su un tiro di Tommaso Baldanzi respinge col braccio Caleb Okoli, rigore assegnato al VAR. Lo realizza Leandro Paredes all’81’, chiudendo i conti per la Roma.

FROSINONE-ROMA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Frosinone-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.