VIDEO – Cagliari-Lazio 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Lazio, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



TRE GOL PER RIPRENDERSI – Cagliari-Lazio 1-3 nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. La Lazio ritrova i tre punti che mancavano di fatto fra un mese. Lo fa sul campo di un’altra squadra in grande difficoltà, il Cagliari alla quarta sconfitta consecutiva. Dopo sette minuti Ciro Immobile ha la palla che potrebbe valere lo 0-1, sul suo tiro a botta sicura si salva Simone Scuffet. Il Cagliari, che aveva rischiato di fare autogol già in avvio, si segna da solo al 26’: da sinistra Gustav Isaksen mette in mezzo, liscia Paulo Azzi e questo manda in tilt il suo compagno Alessandro Deiola che nella carambola infila la propria porta. A inizio ripresa Claudio Ranieri prova a ribaltare la situazione con due cambi, togliendo Azzi e Nicolas Viola inguardabili. Non paga, perché becca di nuovo gol subito: al 49’ Isaksen calcia, Simone Scuffet si oppone ma da posizione defilata è Immobile a mettere dentro. Per lui sono duecento gol in Serie A. Stavolta però il Cagliari reagisce, con discesa di Gianluca Gaetano e gran destro a giro per l’1-2 al 51’, risposta immediata. E i rossoblù avrebbero anche un paio di occasioni per pareggiare, ma sono piuttosto sfortunati. Così come al 65’, quando su contropiede Felipe Anderson trova una deviazione sul suo tiro e firma il tris della Lazio. Dopo il fischio finale anche un accenno di rissa in campo: espulso il terzo portiere del Cagliari, Simone Aresti.

CAGLIARI-LAZIO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Cagliari-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.