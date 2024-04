VIDEO – Cagliari-Inter, l’ultimo precedente: 0-2 senza appello!

Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Cagliari, che vedrà i nerazzurri impegnati domani alle ore 20.45. Nel video l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e risalente all’agosto 2023, con una vittoria in trasferta per 0-2.

PRECEDENTE – Inter e Cagliari si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 28 agosto 2023, è arrivata un’importante vittoria per 0-2 in favore dei nerazzurri. Una partita di grande concretezza quella messa in piedi dalla squadra di Simone Inzaghi, senza rischiare nulla e incanalando la prestazione subito sui binari giusti. Dopo il palo colpito da Lautaro Martinez dopo soltanto 14 minuti, a sbloccare il risultato ci pensa Denzel Dumfries al 14′ su assist perfetto di Marcus Thuram. I sardi provano a reagire, ma al 30′ Federico Dimarco pesca Lautaro Martinez che in area non perdona e mette il sigillo a una partita che, per i restanti 60 minuti di gara, l’Inter gestirà alla perfezione.

Inter-Cagliari, il video con gli highlights del precedente stagionale

HIGHLIGHTS – Una partita, questa, che fece subito intuire la grande concretezza e pericolosità dell’Inter in stagione. Dopo il 2-0 della prima giornata di campionato al Monza, la trasferta di Cagliari segnò un altro mattoncino di quella che si sarebbe poi rivelata una cavalcata, fino a oggi, trionfale. Sia per i nerazzurri, sia per Lautaro Martinez, lanciato alla conquista del suo primo titolo di capocannoniere della Serie A. Quello di domani sarà però tutto un altro Cagliari, decisamente agguerrito e voglioso di conquistare punti preziosi per mantenersi a galla nell’incandescente lotta salvezza.

Qui sopra il video con l’ultimo precedente giocato – lo scorso agosto – tra Cagliari e Inter, dall’account ufficiale YouTube della Lega Serie A.