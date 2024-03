VIDEO – Atalanta-Bologna 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

RIMONTONA − Atalanta-Bologna 1-2 partita della ventisettesima giornata di Serie A. Vince in rimonta il Bologna di Thiago Motta anche in casa dell’Atalanta 1-2 nello scontro diretto per un posto in UEFA Champions League. Sesto risultato a favore per la sua squadra che ha la meglio anche contro i nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini. Sblocca il risultato Lookman al 28′ del primo tempo, ma è nei secondi quarantacinque minuti di gioco che il Bologna cambia atteggiamento e rimonta la partita, e lo fa anche con merito. Prima con la rete di Zirkzee da calcio di rigore, poi la rete dalla distanza di Ferguson che spiazza Carnesecchi al 61′. I rossoblù alla prossima giornata sfideranno l’Inter prima in classifica, da valutare le condizioni di Joshua Zirkzee uscito per infortunio.

ATALANTA-BOLOGNA − GLI HIGHLIGHTS