VIDEO – Napoli-Inter, l’ultimo precedente: tris senza appello

Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Udinese, che vedrà i nerazzurri impegnati domani alle 20.00 contro i partenopei. Nel video l’ultimo precedente giocato tra le due squadre in campionato allo stadio Maradona, lo scorso dicembre.

PRECEDENTE – Inter e Napoli si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la finale di Supercoppa Italiana. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate (in campionato), il 3 dicembre 2023, è arrivata una vittoria per 0-3 in favore dei nerazzurri. A sbloccare ci pensa Hakan Calhanoglu al 44′ con una botta da fuori area, che mette la gara in discesa: nella ripresa il raddoppio arriva dai piedi di Nicolò Barella dopo una stupenda serpentina in area, prima della rete che chiude i giochi siglata da Marcus Thuram.

Questo il video con gli highlights del precedente giocato nella stagione 2023-2024 allo stadio Maradona, dall’account YouTube della Lega Serie A.