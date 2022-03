VIDEO – Uefa, focus sul pressing dell’Inter contro il Liverpool. L’analisi

L’Inter, domenica scorsa, ha pareggiato 1-1 sul campo del Torino. Un pari che è arrivato dopo la bella ma inutile vittoria sul campo del Liverpool in Champions League. Poco fa, la Uefa, ha pubblicato un video focus su un aspetto tattico di quella partita.

PRESSING – L’Inter ha vinto 1-0 ad Anfield contro il Liverpool ma purtroppo non è bastato per passare il turno. I nerazzurri sono stati eliminati ma la buona prestazione rimane. Intanto, la Uefa, sui propri canali social ha postato un video analisi di due partite, una del Bayern Monaco e una dell’Inter.

𝗨𝗖𝗟 𝗔𝗡𝗔𝗟𝗬𝗦𝗜𝗦 📂

This week we focus on Bayern's attacking structure & Inter's pressing from goal kicks 🌪️#FPZunpacked | #UCL | @FedExEurope pic.twitter.com/O4aEXSFr5M

