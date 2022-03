Inzaghi deve riprendere il timone dell’Inter, in campo e fuori

Il periodo di crisi dell’Inter chiede a Simone Inzaghi di fare un passo in avanti. Di personalità, in campo nella gestione della squadra e fuori nella comunicazione.

MOMENTO DI SMARRIMENTO – Il 2022 balbettante dell’Inter ha fatto sollevare più di un dubbio anche su Simone Inzaghi. E il tecnico non è che abbia fatto moltissimo in verità per cambiare questa narrazione. In campo si sono viste poche soluzioni. Più un mantenimento, di modulo idee e uomini, che ha portato poco. Soprattutto pochi punti. Come se ci fosse un fondo di paura a toccare quando costruito fino ad oggi. Affidarsi al sicuro. Ma anche fuori dal campo la comunicazione ha sempre avuto gli stessi toni. Pacati, quasi accondiscendenti. Adesso è il momento di cambiare.

RIPRENDERE IL TIMONE – Inzaghi deve riprendere in mano la sua Inter. In tutto. I primi mesi sono stati folgoranti. E hanno alzato l’asticella. Che è un merito, ma comporta anche delle responsabilità. Arrivati a questo punto, serve la personalità di mantenere le attese. Non si può vivacchiare. Servono messaggi chiari, anche forti. Serve cercare attivamente la svolta, mettendo mano. E il cambiamento serve a parole. Serve coraggio, serve parlare chiaro. Servono parole forti, se è il caso. Servono le strigliate. Serve riprendere le redini. E far capire chi le tiene. Inzaghi non si può nascondere. Non più.