Perisic, allenamento casalingo in compagnia: «Lavoro, lavoro, lavoro»

Ivan Perisic non spreca tempo e si allena a casa, come dimostrato da un video pubblicato sui suoi canali social ufficiali. In attesa di tornare in campo al più presto, dopo il blocco a causa del focolaio di Coronavirus in casa Inter.

ALLENAMENTO IN COMPAGNIA – Ivan Perisic si allena a casa (nel suo garage) insieme ai figli. Nonostante il rinvio della sfida di questa sera tra Inter e Sassuolo e la momentanea impossibilità di allenarsi sul campo di Appiano Gentile a causa del focolaio di Coronavirus in casa nerazzurra, il croato non ha intenzione di sprecare tempo. “Lavoro, lavoro, lavoro”, queste le parole del numero 44 a corredo del video pubblicato sui suoi canali social.

View this post on Instagram A post shared by Ivan Perišić (@ivanperisic444)