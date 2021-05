Milito ricorda il Triplete dell’Inter: «22 maggio. Per sempre giorno speciale!»

Diego Milito, tra i protagonisti del Triplete dell’Inter, ha voluto omaggiare l’anniversario della vittoria della Champions League con una story sul suo account Instagram

STORIA – «22 di maggio. Per sempre un giorno speciale!». Con queste parole, Diego Milito ha voluto omaggiare l’anniversario della vittoria della Champions League del 22 maggio 2010. L’argentino, tra i protagonisti della storica notte di Madrid, è rimasto legatissimo al club nerazzurro, e non ha mai nascosto la sua volontà di tornare in Europa da dirigente.