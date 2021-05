Lukaku votato “Interista dell’anno” dagli ascoltatori di Radio Nerazzurra!

Lukaku ha vinto la prima edizione del premio “Interista dell’anno”, sostenuto dai voti degli ascoltatori di “Radio Nerazzurra”, che lo hanno preferito a Nicolò Barella e Lautaro Martinez

ENNESIMO RICONOSCIMENTO – Romelu Lukaku ha vinto la prima edizione del premio “Interista dell’anno” promosso da “Radio Nerazzurra“, emittente partner di Inter-News.it (QUI per recuperare l’ultima diretta con Giulio Di Cienzo). Gli ascoltatori hanno dovuto votare il calciatore nerazzurro dall’anno: Nicolò Barella è arrivato secondo, subito dietro Lukaku, terzo posto per Lautaro Martinez. Come riporta “Radio Nerazzurra”, il premio di interista dell’anno è andato al calciatore più rappresentativo della maglia nerazzurra, per qualità e personalità.