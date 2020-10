Inter-Borussia Monchengladbach, l’ex Lazaro incredulo: “Mamma mia!”

Valentino Lazaro Borussia Monchengladbach

Inter-Borussia Monchengladbach si è conclusa da pochi minuti (il tabellino). Valentino Lazaro, di proprietà dei nerazzurri ma in prestito proprio ai tedeschi, commenta il 2-2 in italiano.

ALTALENA – Inter-Borussia Monchengladbach è stata una partita con picchi improvvisi, e ne è consapevole anche Valentino Lazaro. Dopo un primo tempo di studio e tentennamenti, la gara si accende improvvisamente nella ripresa. L’Inter passa in vantaggio già dopo quattro minuti, con la prima firma di Romelu Lukaku in questa Champions League. Un gol che sembra inclinare definitivamente la gara dalla parte giusta, ma il Borussia Monchengladbach non si abbatte. E anzi, nonostante azioni offensive piuttosto sornione, i “puledri” riescono a incredibilmente ribaltarla. La riprende ancora Lukaku al 90′, firmando un 2-2 che va comunque stretto ai nerazzurri. Esterrefatto il commento di Lazaro (in forza ai tedeschi ma ancora di proprietà Inter), che sui social dimostra di non essersi dimenticato l’italiano: “Mamma mia che partita!” le sue parole.