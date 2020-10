Darmian: “Il pareggio ci sta stretto, siamo rammaricati! Guardiamo avanti”

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Darmian è intervenuto ai microfoni di “Pressing Champions League”, in onda su “Canale 5”, al termine di Inter-Borussia Monchengladbach, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League finita sul risultato di 2-2. Di seguito le sue dichiarazioni

RAMMARICO – Matteo Darmian parla così al termine di Inter–Borussia Monchengladbach: «Penso che per quello che si è visto stasera meritavamo qualcosa in più. Volevamo vincere perché sappiamo quanto è importante partire bene nel gruppo. Siamo rammaricati perché ci troviamo a commentare un pareggio che per quanto si è visto in campo ci sta un po’ stretto. Però nel secondo tempo la partita si era messa male e siamo stati bravi a reagire e portare a casa un punto. La prestazione c’è stata perché siamo entrati con la giusta voglia e la giusta determinazione. Sicuramente volevamo portare a casa la vittoria, ce l’abbiamo messa tutta. Purtroppo è arrivato un pareggio, però dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima partita che è importante vincere».