Icardi sicuro: «Ho giocato nel club più grande d’Italia, Francia e Turchia»

Icardi riscalda gli animi dei tifosi dell’Inter ancora nostalgici delle sue gesta in campo. L’attaccante argentino, oggi al Galatasaray, ha risposto in maniera netta ad una domanda postagli su Instagram

NETTO − Mauro Icardi ha lasciato, almeno sul campo, un grandissimo ricordo all’Inter: 124 gol in 219 partite complessive. Numeri fantastici per uno degli attaccanti più forti della storia recente nerazzurra. L’addio nel 2019 però è stato turbolento con tanto di fascia da capitano revocata e le varie vicende ormai note e risapute con Wanda Nara. La soubrette argentina, ormai ex compagna e allora agente del giocatore, ha peraltro svelato un retroscena nelle ultime ore su Vanity Fair (vedi articolo). Lo stesso Icardi non ha dimenticato i colori nerazzurri e sui social ha risposto ad una storia Instagram in cui gli si chiedeva quale fosse il club più importante in cui ha militato.

Inter, PSG e Galatasaray. Nessun dubbio per Mauro.