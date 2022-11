Wanda Nara: «Icardi via dall’Inter? Scelta sua! Facile incolpare la donna»

Wanda Nara, ormai ex di Mauro Icardi, si è raccontata in un’intervista rispondendo anche alla domanda sul turbolento addio dell’attaccante argentino dall’Inter nel 2019

TUTTO ICARDI − In un’intervista concessa a Vanity Fair, Wanda Nara ha svelato un retroscena sull’addio dell’attaccante dall’Inter nel 2019: «È stato Mauro anni fa a chiedermi di fargli da manager: io non ho mai avuto un agente, mi sono sempre gestita i contratti da sola fin da adolescente. Addio Inter? Lui ha fatto, sempre e solo, quello che ha voluto. Io mi limitavo a mettere nero su bianco i suoi desideri. Ma, certo, è più facile dare la colpa alla donna, soprattutto in un mondo maschilista come quello del calcio».