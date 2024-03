FOTO – Sommer, manca solo il cocktail! Thuram scherza sul ‘mood’

Sommer sta collezionando clean sheet, il più delle volte senza vedere mai un tiro in porta. Lo svizzero, in ogni caso, si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa, tanto da non far sentire minimamente l’assenza di Onana, andato via la scorsa estate tra le lacrime (giustificate) dei tifosi dell’Inter. Intanto Thuram, nelle sue Instagram Stories, fa simpaticamente riferimento allo status del portiere nerazzurro

RELAX – Yann Sommer ha conquistato i tifosi dell’Inter e non era un’impresa semplice dopo l’addio sofferto di André Onana, venduto per una cifra da capogiro al Manchester United. Lo svizzero, dopo le iniziali incertezze che avevano sollevato fin troppe critiche, ha alzato la saracinesca, grazie anche ad una fase difensiva che rasenta quasi la perfezione. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: Sommer il più delle volte rimane a guardare senza mai ricevere un tiro in porta. Quasi con la pipa in bocca, insomma. Proprio a questo sembra far riferimento, simpaticamente, Marcus Thuram che nelle sue Instagram Stories ritrae Sommer in modalità relax: “Mood”, scrive l’attaccante nerazzurro. Nelle ultime partite, effettivamente, la modalità è stata proprio questa.

Questo lo scatto pubblicato da Thuram.