FOTO – Sanchez ripensa a Inter-Sheriff. Nuovo inizio per il cileno?

Sanchez è entrato nel secondo tempo e ha preso parte alla vittoria dell’Inter contro lo Sheriff (vedi articolo). Su Instagram, l’attaccante cileno ha postato la foto dell’esultanza dei nerazzurri.

VOGLIA DI CAMPO – Alexis Sanchez, dopo aver saltato la trasferta di Roma contro la Lazio, è tornato a disposizione per il match di Champions League contro lo Sheriff. Partita che l’Inter non poteva in alcun modo permettersi di sbagliare. Nel secondo tempo, Simone Inzaghi ha deciso di puntare sull’attaccante cileno per aggiungere qualità al reparto avanzato dei nerazzurri e mettere in cassaforte il successo. Il classe ’88 ha deliziato la platea con i suoi tocchi e un bellissimo lancio in profondità a premiare l’inserimento di Denzel Dumfries sulla destra. Su Instagram, Sanchez ha postato alcune foto della sfida, tra cui spicca quella dell’esultanza di gruppo dopo il gol di Arturo Vidal. Con la speranza che questo sia solo il primo passo di un nuovo inizio per il numero sette dell’Inter. Di seguito la storia dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Alexis Sanchez