FOTO – Perisic con Mihajlovic e Vialli nel cuore: il pensiero dell’ex Inter

Perisic non dimentica l’Italia e i grandi Campioni che hanno fatto la storia del calcio italiano, ovvero Mihajlovic e Vialli prematuramente scomparsi per via di gravi malattie. Oggi la Sampdoria rende omaggio ai suoi due ex calciatori con una maglia a loro dedicata: il croato ex Inter si unisce al cordoglio nelle sue Instagram Stories

OMAGGIO – Ivan Perisic ha lasciato la Serie A e l’Italia ma non dimentica chi ha fatto la storia del nostro calcio, ovvero Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Oggi la Sampdoria, impegnata alle 18 contro il Napoli, rende omaggio in maniera speciale ai suoi due ex campioni recentemente scomparsi con una maglia a loro dedicata. Il croato nelle sue Instagram Stories condivide l’omaggio blucerchiato.

Mani giunte in preghiera per Perisic, con Mihajlovic e Vialli nel cuore.