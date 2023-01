Lazio, dopo Lecce altro stop! Per l’Empoli pari in rimonta. Inter a +3

La Lazio di Sarri frena ancora. Dopo la sconfitta col Lecce i biancocelesti sprecano il doppio vantaggio e si fanno rimontare dall’Empoli: 2-2 all’Olimpico

RIMONTA – La Lazio, dopo la sconfitta subita al “Via del Mare” contro il Lecce, non riesce a ripartire in campionato. I biancocelesti sprecano un confortevole doppio vantaggio e si fanno rimontare da un volenteroso Empoli. Ad aprire le marcature Felipe Anderson che, al 2′, batte Vicario sugli sviluppi di un corner battuto da Luis Alberto. Nel primo tempo i biancocelesti sfiorano più volte il 2-0 ma trovano la via della rete solo nella ripresa: al 54′ Zaccagni si agguanta su un pallone vagante e batte l’estremo difensore dei toscani con un bell’esterno destro. La partita sembra chiusa ma l’Empoli non si arrende e all’83’ trova la rete dell’2-1 con Caputo. Al 93′ arriva la rete del definitivo 2-2: Felipe Anderson allontana male un corner e Marin, dal limite dell’area, batte Provedel di destro. La squadra di Sarri non riesce quindi ad accorciare sul quarto posto, attualmente occupato dall’Inter, che dista 3 punti.