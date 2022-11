FOTO – Onana escluso dal CT del Camerun, ma fa lo stesso il tifo!

La notizia di giornata è l’incredibile esclusione di Onana, messo fuori rosa dal Camerun e destinato a lasciare subito il Qatar (vedi articolo). Il portiere dell’Inter, nonostante la scelta clamorosa del suo CT Song, tifa da fuori la nazionale.

IL SUPPORTO – Il Camerun esclude André Onana, ma il portiere dell’Inter non volta le spalle alla sua nazionale. Come mostrato dallo stesso giocatore con una foto postata sul suo account Instagram, sta guardando la partita contro la Serbia presumibilmente da una stanza d’albergo.

Per Onana ultime ore in Qatar da tifoso, ma il messaggio è chiaro: non ha scelto lui di lasciare la squadra.