In Croazia-Canada sprazzi di vero Brozovic: sta tornando il regista

Croazia-Canada ha visto ancora Brozovic partire titolare. E il regista ha mostrato una condizione in netta crescita, con un impatto decisamente più incisivo nelle due fasi.

MIGLIORAMENTO – Dopo un ritorno da titolare non brillantissimo, ma comunque con numeri e continuità, alla seconda partita del Mondiale si sono rivisti sprazzi del vero Brozovic. Il regista nerazzurro non è ancora al top, ma ha dimostrato una crescita. Di partita in partita, di minuto in minuto. Contro il Canada è partito da titolare e la sua prestazione è stata decisamente migliore della prima (QUI la sua pagella).

REGIA E COPERTURA – Come di consueto Brozovic è stato schierato in mediana insieme a Kovacic e Modric. E come di consueto i tre si sono divisi compiti e posizioni a seconda dell’estro del momento. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Evidente come il regista nerazzurro si sia mosso a tutto campo, senza limitarsi a rimanere ancorato davanti alla difesa. In totale i tocchi sono 78, primo della squadra, con 61 passaggi (il suo compagno più cercato è stato Modric), sempre primo, realizzati all’89%. Il giocatore che più si è mosso e si è fatto vedere di tutte e due le squadre. Notevole anche il suo apporto in non possesso: primo per km percorsi con 13,740, migliore per pressione portata, secondo per contrasti, primo per blocchi, primo per respinte. Una prova completa, che ha aiutato lo sviluppo del gioco croato da area ad area.