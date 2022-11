IN – Onana lascia il Qatar! Mondiali finiti per lui col Camerun, torna all’Inter

Come segnalato stamattina, Onana è finito fuori rosa col Camerun (vedi articolo). Un’esclusione clamorosa che ha portato il portiere dell’Inter a fare una scelta: lascia subito il Qatar. Ecco quanto appreso dalla redazione di Inter-News.it.

SE NE VA – Nelle prossime ore, presumibilmente dopo Camerun-Serbia, André Onana andrà via dal Qatar. Il portiere dell’Inter, finito fuori rosa dopo una discussione con Rigobert Song (vedi articolo), non resterà in gruppo con la sua nazionale. Questa è la notizia raccolta dalla nostra redazione, che significa come per lui i Mondiali siano finiti in anticipo. Per Onana il torneo si chiude con una sola presenza, quella contro la Svizzera quattro giorni fa. Lì, in particolare negli ultimi minuti coi suoi sotto 1-0, ha provato a dare una mano alla manovra spingendosi fin quasi a centrocampo per accompagnare l’azione. Scelta che non è piaciuta al commissario tecnico, da qui ne è nata una discussione e l’esclusione. Onana lascerà il Qatar a breve, perciò è probabile che l’Inter lo ritrovi subito in vista del mini-ritiro a Malta della prossima settimana. Una buona notizia se non altro per Simone Inzaghi, anche se il clamore per l’esclusione e il motivo resta. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda Onana.

Fonte: Inter-News.it