FOTO – Milito sempre al fianco dell’Inter: «La Supercoppa Italiana è nostra!»

MESSAGGIO – Diego Alberto Milito rimane sempre al fianco dell’Inter e si unisce ai festeggiamenti dopo la vittoria a Riyad. Sul proprio profilo Instagram pubblica un messaggio affettuoso per i nerazzurri: «La Supercoppa Italiana è nostra!».