FOTO – Mihajlovic, Zanetti: «Uno straordinario amico, compagno, uomo»

Mihajlovic è stato amico, compagno e anche allenatore in seconda di Javier Zanetti all’Inter. L’ex capitano nerazzurro, nel giorno della sua scomparsa, ricorda con affetto l’uomo e il guerriero che è stato. Le parole del vice presidente interista su Instagram

ESEMPIO – Sinisa Mihajlovic non c’è più ma il suo ricordo è e rimarrà sempre vivo in chi, come Javier Zanetti, lo ha vissuto da vicino: “Sei stato uno straordinario amico, compagno, uomo, lottatore. La tua forza, la tua sincerità e il tuo modo di essere semplicemente Sinisa sono stati un esempio per tutti, ogni giorno. Un dolore immenso, non ci sono parole. Un enorme abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Sinisa, riposa in pace”.

Questo il ricordo di Zanetti su Instagram.