Ounahi obiettivo. Per l’Inter operazione proibitiva, quali sono le richieste?

Azzedine Ounahi ha catturato l’attenzione di tutta Europa. Ai Mondiali il centrocampista del Marocco è stato grande protagonista e l’Inter sembra essere tra le pretendenti del giocatore. Ci sono reali possibilità di vederlo a Milano?

COSTOSO – Azzedine Ounahi sembra un vero e proprio talento. L’Inter, così come tante altre squadre, hanno mostrato interesse. Per il suo club d’appartenenza, l’Angers, sarà difficile trattenerlo. Il centrocampista del Marocco ha brillato ai Mondiali ed è stato uno dei volti del miracolo africano insieme ad Amrabat e l’ex nerazzurro Achraf Hakimi. La dirigenza dell’Inter ha fatto sapere di essere intenzionata ad entrare in trattative con l’Angers, ma è prevista un’asta importante per il talento. Sul giocatore classe 2000 c’è anche il Leicester, squadra di Premier League con capacità economiche molto più ampie. Le cifre che il club inglese può assicurare alla squadra francese sono alte, circa 40 milioni, quindi le possibilità di vedere a Milano Ounahi per ora sono circoscritte.

Inter, chi è Ounahi?

TALENTO – Ounahi è un centrocampista classe 2000, che ha disputato la sua stagione con l’Angers in Ligue 1. Il suo futuro è sicuramente lontano, in quanto la concorrenza comincia a farsi sentire con il club francese. Grande tecnica, importanti doti balistiche e capacità di giocare palla al piede, nonostante la sua discreta altezza. I 182 centimetri gli permettono di avere anche un notevole fisico da sfruttare nel centro del campo per farsi spazio. In 46 partite giocate in Ligue 1 in un anno e mezzo Ounahi ha segnato solamente 2 gol. Questo può essere un punto a sfavore, che però viene limitato da tutto il resto che può garantire. L’Inter vuole acquistarlo e per farlo vuole sfruttare il suo nome, la sua reputazione a livello internazionale. A livello economico per ora sembrano non esserci i presupposti.