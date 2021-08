FOTO – Dimarco sorridente con Skriniar. Clima disteso ad Appiano

L’Inter è pronta a cominciare la nuova stagione. L’esordio è fissato per sabato contro il Genoa a San Siro e i nerazzurri stanno lavorando ad Appiano Gentile per ultimare i dettagli. Federico Dimarco, tornato a vestire la maglia dell’Inter, è pronto e contento di giocare per i nerazzurri.

SORRISI SMAGLIANTI – L’Inter come detto sabato alle 18:30 aprirà il nuovo campionato di Serie A con il match contro il Genoa (vedi articolo). Quest’anno in rosa c’è anche Dimarco, rientrato dal prestito al Verona e al Parma prima. L’esterno si candida ad essere un jolly importante per Inzaghi per la prossima stagione con le sue caratteristiche e la sua duttilità. Su Twitter il talento dell’Inter ha postato uno scatto dell’ultimo allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile dove appare sorridente e intento a scherzare con Milan Skriniar. I due hanno subito creato un ottimo feeling, come tutto lo spogliatoio. Il clima è quindi disteso e sereno oltre che carico per la prossima stagione.