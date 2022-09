FOTO – Correa si gode la vittoria dell’Argentina: «Con lo stesso entusiasmo di sempre!»

Correa così come Lautaro Martinez si gode la vittoria in amichevole contro la Giamaica per 3-0 (vedi QUI). Di seguito il suo post pubblicato su Instagram.

ALTRA VITTORIA – C’è spazio anche per Joaquin Correa nel secondo tempo di Argentina-Giamaica terminata 3-0 grazie anche all’assist di Lautaro Martinez per Julian Alvarez e la doppietta di Lionel Messi. L’attaccante argentino dopo la partita: «Con lo stesso entusiasmo di sempre!».

Di seguito il post pubblicato su Instagram dall’attaccante argentino