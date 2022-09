Sala: «San Siro, è tempo di prendere una decisione. Non voglio…»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha commentato l’inizio del dibattito pubblico sul nuovo stadio San Siro per Inter e Milan.

NUOVO STADIO – Queste le parole da parte di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, commentando l’inizio del dibattito pubblico che comincerà oggi a Palazzo Marino sul nuovo stadio San Siro per Inter e Milan. «Adesso è tempo di prendere una decisione – si legge su SportMediaset.it –. Io non mi aspetto nulla dal dibattito pubblico, non voglio con le mie opinioni condizionarlo per cui quello che mi impongo da qua alla fine è di non aprire bocca su questo».