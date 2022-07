FOTO – Dumfries, grandi sorrisi al ‘ritorno’ all’Inter… Con un compagno

Sono tornati oggi ad allenarsi nel ritiro dell’Inter gli ultimi nerazzurri attesi. Tra questi anche Denzel Dumfries, che attraverso i suoi canali social ha mostrato tutta la sua felicità

RITORNO FELICE – Denzel Dumfries è tornato ad allenarsi agli ordini di Simone Inzaghi, raggiungendo – insieme ad alcuni altri compagni – il ritiro dell’Inter ad Appiano Gentile. E mostrando anche un buonissimo umore, come dimostra una foto con il connazionale Stefan de Vrij.

Solo sorrisi per l’olandese e per i compagni. Per preparare al meglio la prossima stagione.