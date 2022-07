Dumfries si prepara a tornare in gruppo all’Inter: «Vacanza finita, sono carico!»

Dumfries è atteso a Milano, dove tornerà dopo circa un mese di vacanze estive. E potrà immediatamente unirsi al resto del gruppo nel ritiro dell’Inter ad Appiano Gentile. L’esterno destro olandese preannuncia di essere particolarmente carico in vista della nuova stagione

RIPARTENZA ESTITVA – Il mercato è ancora lungo ma il relax estivo è appena terminato. Il futuro di Denzel Dumfries è in bilico come quello di tanti altri compagni di squadra che piacciono ai top club stranieri. L’esterno destro olandese, però, ripartirà dall’Inter in attesa di novità. Ed è più carico che mai. Nelle prossime ore farà ritorno in Italia, a Milano. La conferma arriva dall’ultimo post condiviso attraverso i propri canali social: “La vacanza è finita, completamente carico!”.

Questo il post, corredato da foto, pubblicato dal numero 2 nerazzurro attraverso la propria pagina Instagram (@ddumfries2)