FOTO IN – Franco Carboni già a Cagliari: attesa per l’ufficialità

Per Franco Carboni l’esperienza al Cagliari è già iniziata, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale. L’esterno argentino, trasferitosi dall’Inter, è ad assistere alla prima amichevole stagionale dei rossoblù. Ecco la foto fatta dalla nostra redazione.

ANTICIPO DELL’ANNUNCIO – Da domani ogni giorno sarà buono per l’ufficialità di Franco Carboni al Cagliari. In questo weekend l’argentino, che si trasferisce dall’Inter in prestito, è arrivato in Sardegna dopo aver svolto le visite mediche a Roma. A partire dalle ore 18 i rossoblù, attesi dalla Serie B con Fabio Liverani in panchina, sono in campo per la prima amichevole contro una rappresentativa locale. Carboni è in tribuna, accanto al direttore sportivo dei sardi Stefano Capozucca e alla sua nuova dirigenza. Per lui probabili i primi minuti nelle prossime uscite precampionato.

Ecco la foto di Franco Carboni al centro sportivo del Cagliari, fatta da Inter-News.it.