Sensi, inizio in salita nel Monza versione Inter: unico indisponibile per infortunio!

Sensi è il grande assente del debutto stagionale del Monza nel primo test estivo da squadra di Serie A. Il centrocampista in prestito dall’Inter è l’unico indisponibile per Stroppa, che contro il Bellinzona in amichevole schiera ben tre nerazzurri dall’inizio

ENNESIMO INFORTUNIO – Il Monza allestito da Adriano Galliani (vedi dichiarazioni) per la Serie A debutta in amichevole. A Bellinzona (Svizzera) contro i padroni di casa. L’unico assente in casa biancorossa è Stefano Sensi, rimasto a casa per un problemino di natura fisica. L’infortunio del centrocampista in prestito dall’Inter non sembra essere grave ma intanto, anche per precauzione, non scenderà in campo. Previsto un programma di allenamento ancora personalizzato per il classe ’95 azzurro in attesa del recupero completo. La squadra di Giovanni Stroppa, ricca di ex Inter, fa molto affidamento su Sensi nel 3-5-2 previsto. Test solo rimandato. In campo dal 1′, tra gli altri, i tre ex nerazzurri Michele Di Gregorio (portiere), Andrea Ranocchia e Luca Caldirola (difensori). E per Ranocchia si tratta proprio del debutto in maglia Monza.