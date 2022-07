Inter, il nuovo che avanza tutto in pochi giorni: acquisti, maglie e numeri

Inter pronta a iniziare una nuova settimana di lavoro ad Appiano Gentile, sede del ritiro. Ma non solo. Il focus principale sarà a Milano, sede… del mercato. E sono in arrivo novità in tutti i reparti, anche quelli extra-campo. Il menù settimanale nerazzurro è particolarmente ricco

NUOVA STAGIONE – La settimana che inizierà a breve sarà particolarmente fitta di impegni in casa nerazzurra. Non solo per la doppia amichevole in programma, a partire dalla Lugano Supercup (vedi calendario completo). Nelle prossime ore è previsto il lancio della nuova maglia Home dell’Inter griffata Nike, quella nerazzurra. E magari non solo quella. Sarà presente il nuovo main sponsor Digitalbits, che lascerà spazio a un nuovo brand sulla manica. E probabilmente verranno annunciati anche i nuovi numeri di maglia per dare un senso alla commercializzazione dei nuovi kit da parte dell’Inter. Nuovi numeri già annunciati per i nuovi acquisti a eccezione di Henrikh Mkhitaryan (vedi focus). E il motivo – “cileno” – si conosce. Ecco perché sono attese importanti novità dal calciomercato per l’Inter (vedi tutti gli aggiornamenti). Sia in uscita sia in entrata. In quest’ultimo caso anche per quanto riguarda il futuro dello svincolato Paulo Dybala (vedi editoriale). Tutto in pochi giorni. Basterà una settimana piena? Il nuovo che avanza vivrà forse la sua settimana più calda: la nuova Inter sta per essere ufficializzata. Stavolta davvero.