Correa carica l’Inter vs. Milan: «Tre punti pesanti ieri! Ora testa al derby»

Correa lancia la sfida al Milan dopo aver visto la sua Inter mettere a posto le cose in Champions League. Inizia a salire la tensione da Derby di Milano anche in casa nerazzurra

DOPPIO OBIETTIVO – Non ha inciso positivamente come in Serie A contro l’Udinese, ma Joaquin Correa non perde di vista gli obiettivi. E non c’è solo il passaggio del turno in Champions League sul suo taccuino. Archiviata Sheriff-Inter, il focus dell’attaccante argentino ora è sul Derby di Milano, che può riavvicinare l’Inter alla vetta. Non a caso, il messaggio di Correa dopo la vittoria di Tiraspol contiene entrambi gli obiettivi: “Tre punti pesanti ieri sera! Ora testa al derby”. Il Milan nel mirino?

Questo il post pubblicato da Correa attraverso il proprio account Instagram.