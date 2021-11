Milan-Inter, Pioli rispolvera tre big dal 1′: uno per reparto. Nuova idea a sinistra – SM

Milan-Inter è la sfida più attesa di questo weekend pre-sosta ed è ancora più sentito dopo il mercoledì di Champions League, che non è andato allo stesso modo per le due milanesi. L’ex Pioli vorrà riscattarsi, schierando la formazione migliore. Secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, spunta una nuova opzione mancina

UN SOLO DUBBIO – Archiviata la Champions League, il Milan può iniziare a pensare esclusivamente al Derby di Milano in programma domenica. Per l’occasione torneranno titolari Simon Kjaer in difesa, Franck Kessié a centrocampo e soprattutto Zlatan Ibrahimovic in attacco. Tre pedine fondamentali per Stefano Pioli, che contro l’Inter ha un solo problema da risolvere. L’unico grande dubbio in casa Milan riguarda il sostituto di Theo Hernandez, squalificato. Se non ce la farà la prima alternativa Fodé Ballo-Touré, può essere dirottato Pierre Kalulu sulla fascia sinistra. A riportarlo è il giornalista Claudio Raimondi, inviato di Sport Mediaset presso Milanello, dove arrivano buone notizie per la fascia destra. Lì, infatti, ci sarà Davide Calabria, che sta meglio e non salterà il derby contro l’Inter.