Caso Ronaldo-Coca Cola: Nainggolan ironizza a modo suo

Ha destato scalpore il gesto di Cristiano Ronaldo che, in conferenza stampa, ha spostato delle bottiglie di Coca Cola, uno degli sponsor di Euro 2020, per lanciare un appello salutista. Radja Nainggolan ha ironizzato sulla vicenda in modo del tutto particolare.

Cristiano Ronaldo ha acceso Euro 2020 e non solo per la doppietta di ieri all’Ungheria che lo ha consacrato miglior marcatore di tutti i tempi nella rassegna continentale, ma anche fuori dal campo. Il gesto dell’attaccante portoghese della Juventus, che in conferenza stampa ha spostato alcune bottiglie di Coca-Cola, ha fatto discutere tutto il mondo. In Italia il centrocampista dell’Inter, nell’ultima stagione in prestito al Cagliari, Radja Nainggolan, ha ironizzato sulla vicenda “a modo suo”. Il centrocampista belga ha infatti postato in una storia su instagram un montaggio che lo ritrae seduto dietro il banco di una conferenza stampa degli europei pieno di bottiglie di alcolici. Sicuramente un modo originale e decisamente autoironico per dire la sua sulla vicenda, considerando che in più occasione nell’arco della sua carriera il centrocampista belga è stato accusato di amare un po’ troppo gli alcolici.