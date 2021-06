Atalanta-Inter primavera, formazioni ufficiali: le scelte di Madonna

Atalanta-Inter primavera, ultima partita della stagione regolare. Le formazioni ufficiali della sfida che si disputerà alle 15 al centro sportivo “Bortolotti” di Zingonia.

Alle 15 di oggi l’Inter Primavera di Armando Madonna scenderà in campo a Zingonia contro i padroni di casa dell’Atalanta per l’ultima giornata della stagione regolare del campionato Primavera 1. I nerazzurri puntano a una vittoria per chiudere la stagione al primo posto in classifica in attesa dei play-off. Le formazioni scelte dai due tecnici.

ATALANTA – Dajcar, Ghislaldi, Ceresoli, Oliveri, Scanagatta, Scalvini, Renault, Gyabuaa, Italeng Ngock, Cortinovis, Kobacki.

A DISPOSIZIONE – Sassi, Vismara, Grassi, Hecko, Panada, Zuccon, Giovane, Sidibe, De Nipoti, Mediero, Ghisleni, Berto.

ALLENATORE – Massimo Brambilla

INTER – Stankovic, Moretti, Dimarco, Youte Kinkoue, Sottini, Squizzato, Persyn, Casadei, Bonfanti, Satriano, Wieser

A DISPOSIZIONE – Rovida, Magri, Zanotti, Moretti, Akhala, Sangalli, Mirarchi, Lindkvist, Fonseca, Vezzoni, Goffi, Carboni

ALLENATORE – Armando Madonna