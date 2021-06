Altri esami per Eriksen: dopo le dimissioni la visita dell’Inter

Christian Eriksen rimarrà ancora qualche giorno nell’ospedale di Copenaghen dove è ricoverato dopo l’arresto cardiaco di sabato durante Danimarca-Finlandia. Dopo le dimissioni il centrocampista riceverà la visita di una delegazione dell’Inter.

Dovrà avere ancora pazienza Christian Eriksen dopo la grande paura di sabato pomeriggio. Il centrocampista danese dell’Inter è ancora ricoverato in ospedale a Copenaghen dove i medici danesi intendono sottoporlo ancora ad alcuni esami che si spera possano chiarire meglio la natura del problema cardiaco che ha provocato il malore di sabato scorso che ha tenuto in apprensione tutto il mondo per diversi minuti durante Danimarca-Finlandia. Secondo “Sport Mediaset” le dimissioni potrebbero comunque arrivare entro la fine della settimana. Una volta che Eriksen sarà dimesso partirà da Milano una delegazione dell’Inter composta da Beppe Marotta e Piero Ausilio che andrà a trovarlo per portargli la vicinanza di tutto il mondo Inter. Non è da escludere inoltre che l’Inter decida di far svolgere al giocatore degli ulteriori esami in Italia.