Brozovic fa i complimenti al Seregno: «Il mio presidente! Fatta la storia»

Brozovic fa i complimenti al Seregno Calcio per la promozione in Serie C. Il centrocampista dell’Inter, attraverso il suo profilo Instagram, si dichiara pronto a tifare per altri successi della squadra brianzola.

COMPLIMENTI AL SEREGNO – Marcelo Brozovic è uno dei cardini dell’Inter e con tutta probabilità continuerà ad esserlo anche sotto la guida di Simone Inzaghi, procedono infatti i discorsi relativi al suo rinnovo (vedi articolo). Mentre prepara l’Europeo con la sua Croazia, trova anche l’occasione per fare i complimenti al Seregno Calcio, neopromosso in Serie C. Ecco le sue parole, con un accenno anche al suo rapporto di amicizia con Davide Erba, il presidente della squadra lombarda: “Complimenti al Seregno Calcio e al mio Presidente Davide Erba per aver vinto il campionato ed aver scritto la storia. Benvenuti nel calcio professionistico! Ora bisogna pensare in grande ed avrete tutto il mio supporto ed esperienza! Forza Seregno!“.