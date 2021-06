Inter, non solo cessioni. Si parla anche di rinnovi in casa nerazzurra. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, si parlerà con Marcelo Brozovic. Intesa già trovata con D’Ambrosio, mentre Raiola aspetta per Stefan de Vrij.

RINNOVI – L’Inter pensa ai rinnovi, e Simone Inzaghi ha già detto la sua per quanto riguarda Marcelo Brozovic: intoccabile. Per questo motivo la dirigenza sta lavorando in queste ore per trovare un accordo con il papà del calciatore, da poco il suo nuovo procuratore. L’idea del club sarebbe quella di trovare un’intesa fino al 2024 a 4.4,5 milioni a stagione. Per quanto riguarda Danilo D’Ambrosio invece l’Inter ha già esercitato l’opzione fino al 2022, mentre per Ranocchia si dovrà attendere: richiesto dall’Espanyol e Fenerbahce. Attenzione invece per quanto riguarda Stefan de Vrij: Raiola attende un contatto a breve, ma l’Inter non ha fretta. A settembre inoltre toccherà ai tre dirigente, Marotta, Ausilio e Baccin, rinnovare di un anno i propri contratti.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.