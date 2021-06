Nandez all’Inter per Nainggolan? Giulini: «Troppo presto, prematuro»

In questi giorni si è parlato di un inserimento di Nainggolan in una trattativa per portare Nandez all’Inter (vedi articolo). Giulini, presidente del Cagliari, all’uscita dall’Assemblea di Lega a Milano ha liquidato con poche battute le voci.

ANCORA NON IL MOMENTO – Nahitan Nandez è un nome tornato d’attualità per l’Inter. L’uruguayano ha una clausola rescissoria da trentasei milioni di euro, ma si può andare a trattativa. Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, smentisce che le parti ne abbiano discusso oggi in Assemblea di Lega: «No no, abbiamo parlato di altro. Nandez inserito in una trattativa per Radja Nainggolan? Non lo so, non credo. È prematurlo parlarne, è troppo presto: non ne ho idea».