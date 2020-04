Barcellona-Inter, la frecciata di Bojan piace a Icardi: bufera su Maurito

Bojan Krkic a dieci anni dalla storica Barcellona-Inter ha lanciato un’evidente stoccata alla squadra nerazzurra, una punzecchiatura che è piaciuta a Mauro Icardi

POST – Vi abbiamo già parlato del post su Instagram da parte di Bojan Krkic. Nonostante i dieci anni trascorsi, all’ex attaccante del Barcellona non è andato già il suo gol annullato negli ultimi minuti di Barcellona-Inter, semifinale di ritorno di Champions League 2010. Una rete annullata per fallo di mano di Yaya Touré che avrebbe fatto volare la compagine blaugrana in finale al Santiago Bernabeu di Madrid. Così ha voluto ricordare l'”AniVARsario” sottintendendo che forse grazie alla tecnologia il suo gol sarebbe stato convalidato. Peccato che abbia omesso che grazie al VAR di certo non sarebbe stato espulso Thiago Motta a causa dell’evidente sceneggiata di Sergio Busquets. Ebbene stiamo raccontando di nuovo tutto questo perché c’è una seconda parte su questo contenuto.

LIKE – Si tratta del ‘like‘ di Mauro Icardi. Un ‘mi piace‘ che ha scatenato polemiche sul centravanti di proprietà del club nerazzurro, ora in prestito con diritto di riscatto al PSG. In effetti, nonostante i rapporti tra la punta argentina e la società meneghina si siano incrinati da circa un anno, non sembra essere il suo un comportamento adeguato. Ricordiamo infatti che il giocatore, pur essendo cresciuto nelle giovanili della compagine catalana, è stato soprattutto capitano per molti anni dell’Inter.