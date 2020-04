Canovi: “Chiesa, fossi la Fiorentina direi cosÃ¬! L’Inter…”

Canovi: “Chiesa, fossi la Fiorentina direi così! L’Inter…”

Intervistato ai microfoni di “FirenzeViola.it”, Dario Canovi, avvocato e procuratore, ha parlato di Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina nel mirino dell’Inter

FUTURO – Queste le parole di Dario Canovi, avvocato e procuratore, per il futuro di Federico Chiesa, ala d’attacco della Fiorentina seguito dall’Inter. «Credo sia noto che sia destinato in tempi brevi ad andare via. In tempi normali sarei stato sicuro di questa estate che viene… Ma non siamo in tempi normali. Anche perché poi se un giocatore vuole andare via, e credo che Chiesa stia cercando nuove ambizioni economiche ma anche di andare a vincere, non c’è proprio verso di tenerlo. Di scelte di vita, in tempi recenti, ricordo solo Totti e De Rossi. Io se fossi la Fiorentina direi: vendiamolo a chi ci fa la proposta migliore. Ma non la più ricca, attenzione. L’Inter ci ha vinto il Triplete così, lo ha fatto il giorno in cui ha venduto Ibrahimovic al Barcellona. La grande entrata economica di Chiesa deve andare a migliorare una squadra che comunque di recente ha preso giocatori giovani e forti, secondo me anche sottovalutati, come Agudelo e Kouamé».

Fonte: Dimitri Conti – FirenzeViola.it