Dalla Francia: stop campionati, Macron in pressing anche...

Dalla Francia: stop campionati, Macron in pressing anche sull’Italia

Stando a quanto riporta Le Parisien, il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, starebbe spingendo affinché tutti i campionati europei, Serie A compresa, seguissero l’esempio della Ligue 1. Che, ricordiamo, è stata annullata

DESIDERIO – Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese, vorrebbe indicare la via sul tema calcio e Coronavirus. La sua scelta di interrompere le competizioni sportive professionali fino ad agosto potrebbe avere un effetto domino in Europa? Questo è il desiderio del Capo dello Stato francese, secondo Le Parisien: un’unità europea anche in questo settore. Almeno tra i cinque principali campionati: Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e, appunto, Francia.

CONTATTI E SMENTITE – È per questa ragione che Roxana Maracineanu, ministro dello sport, avrebbe preso l’iniziativa di contattare le sue controparti europee. Iniziando da quella italiana e tedesca. Era anche circolata la voce secondo cui lo stesso Macron abbia preso il telefono da solo per convincere gli altri capi di Stato, indiscrezine però smentita dall’entourage del Presidente della Repubblica.

Fonte: Le Parisien.